Fafá de Belém convida Patrícia Abravanel para o Círio de Nazaré

Fafá de Belém participou do Programa Silvio Santos, exibido pelo SBT e apresentado por Patrícia Abravanel, neste domingo (13). A artista esteve no quadro Jogo das Três Pistas, ao lado de Cissa Guimarães, e venceu a competição.

Durante o programa, a paraense relembrou quando foi tema de uma escola de samba em São Paulo e celebrou o fato de sua terra natal ter sido homenageada este ano pela Grande Rio, no Carnaval do Rio de Janeiro.

“Foi emocionante poder contar um pouco da nossa cultura, da nossa história, porque o Pará é muito rico, de gente, de cultura, de comida, de gastronomia”, afirmou.

A cantora ainda fez questão de lembrar que, além da homenagem no Carnaval, Belém será palco de um dos eventos mais importantes do planeta em 2025: a COP30, conferência mundial do clima da ONU.

Durante a entrevista, Fafá também convidou Patrícia Abravanel para conhecer o Círio de Nazaré. “É a maior procissão mariana do mundo. A Igreja Católica comanda, mas todos estão no Círio, as matrizes africanas, católicos, umbandistas, ateus, todos estão em uma grande união de alegria e fé”, disse.