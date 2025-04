Relembre a última mensagem para o Círio de Nazaré de Papa Francisco

O 232º Círio de Nazaré, celebrado em 2024, foi marcado pela mensagem de Papa Francisco, que celebrou a importância de Maria aos fiéis. Na carta, ele destacou as multidões que acompanham a procissão e a necessidade da intercessão de Nossa Senhora a todos os devotos.

Papa Francisco recebeu imagens de Nossa Senhora de Nazaré em dois momentos: primeiro, das mãos do Arcebispo Dom Alberto Taveira, em 2013, no fim da Jornada Mundial da Juventude, primeira viagem papal realizada por Francisco. Depois, em 2023, das mãos de Janja, primeira-dama. Na ocasião, o presidente Lula convidou o pontífice a participar das procissões do Círio de Nazaré.

A mensagem ao Círio de Nazaré marcou a festa nazarena e foi lida durante a missa da Trasladação, que marca a primeira procissão do Círio de Nazaré.

Leia a mensagem na íntegra:

Tendo sido informado da celebração do 232° “Círio de Nazaré”, no próximo domingo, dia 13 de outubro, em Belém do Pará, sua Santidade o Papa Francisco, consciente de sua solicitude por todas as Igrejas enquanto Pastor Universal do Rebanho de Cristo, mas igualmente como um devoto mais da Virgem Mãe Amorosa, coloca em suas mãos maternais os seus pedidos, de modo especial pela paz no mundo, amparado pela certeza de que quem recorre à poderosa intercessão de Maria jamais permanece desatendido.

As multidões que se reúnem durante o Círio em torno da venerável imagem da Senhora da Berlinda constituem um expressivo sinal de que «o povo fiel vem pedir a bênção à Santa Mãe de Deus; porque Ela é a Medianeira da Graça que brota sempre e apenas de Jesus Cristo, por Obra do Espírito Santo» (Homilia, 5 e agosto De 2024).

Com efeito, sabemos que, durante o nosso peregrinar nesta terra, devemos sempre “Perseverar na oração com Maria, a Mãe de Jesus”, pois este é o caminho seguro para o Céu, nossa pátria definitiva sua Santidade implora à Nossa Senhora de Nazaré abundantes graças para todos os peregrinos do Círio E, de coração, lhes concede a bênção apostólica, pedindo que não deixem de rezar por Ele”.