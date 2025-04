Anúncio da morte do papa Francisco foi feito por vídeo pelo Vaticano

A morte do papa Francisco nesta segunda-feira, 21, foi anunciada em um vídeo divulgado pelo Vaticano. Aos 88 anos, o papa havia feito uma aparição no dia anterior, domingo de Páscoa, da sacada da Basílica de São Pedro, para abençoar, pela última vez, os milhares de fiéis ali reunidos.

"Às 7h35 (horário de Roma) desta manhã, o bispo de Roma Francisco voltou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua igreja, nos ensinou a viver os valores do evangelho com fidelidade, coragem e amor universais, de uma maneira particular, em favor dos mais pobres e marginalizados", diz o anúncio.

A causa da morte não foi informada, mas a imprensa italiana afirma que ele foi vítima de um derrame.

A Santa Sé ainda vai soltar um comunicado sobre o óbito. Há menos de um mês, Francisco havia recebido alta do hospital onde ficou internado durante cinco semanas para tratar de uma pneumonia dupla.

Ainda no ano passado, o pontífice simplificou o rito do seu velório. Ele será enterrado em um caixão simples de madeira e fora do Vaticano, pela primeira vez em mais de um século.

O velório de um papa sempre se torna um evento em que o pontífice é enterrado em três caixões interligados feitos de cipreste, chumbo e carvalho, e costuma demorar nove dias. Francisco renunciou à prática secular. Em vez disso, será enterrado em um único caixão de madeira revestido de zinco.