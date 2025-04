Vice de Trump nos EUA, JD Vance foi o último político a se reunir com o papa Francisco

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse que "coração está com os milhões de cristãos" do mundo após a morte do papa Francisco aos 88 anos. A declaração ocorre um dia após reunir-se com o pontífice no Vaticano. Os dois tiveram um encontro privado, o último do pontificado de Francisco, na Domus Santa Marta, a casa de hóspedes do Vaticano onde ele residia.

Durante a reunião, o papa Francisco presenteou o vice-presidente com três grandes ovos de Páscoa de chocolate — um para cada um de seus filhos. Ele também entregou a JD Vance uma gravata do Vaticano e rosários.

"Fiquei feliz de tê-lo visto ontem, embora ele estivesse obviamente muito doente", escreveu o vice-presidente na rede X.

JD Vance se converteu ao catolicismo na idade adulta, durante uma visita à Índia.