Políticos do Pará lamentam a morte do papa Francisco: ‘inspirou o mundo’; veja a repercussão

A morte do papa Francisco, na manhã desta segunda-feira (21), comoveu católicos em todo o mundo. No Pará, vários políticos manifestaram pesar pela partida do pontífice argentino, definido como exemplo de humildade, dedicação à justiça social e à paz.

O prefeito de Barcarena, Renato Ogawa (PP), disse ter recebido a notícia da morte de Francisco com profunda tristeza. “Ele nos deixa após uma vida inteira dedicada ao serviço da fé, da justiça social e dos mais vulneráveis. Francisco foi um líder espiritual que inspirou o mundo com sua simplicidade, coragem e amor pelos pobres. Seu legado de compaixão e diálogo permanecerá vivo em nossos corações”, escreveu em suas redes sociais.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado Chicão (MDB), afirmou que o mundo perde um líder que marcou gerações com humildade, coragem e compaixão. “Nos solidarizamos com toda a comunidade católica paraense e com milhões de fiéis ao redor do mundo. Papa Francisco deixa um legado de fé viva, de amor pelos pobres e de esperança pela paz”, disse.

O senador pelo Pará Jader Barbalho (MDB) falou sobre a imensa tristeza ao receber a notícia da morte do pontífice. “O primeiro papa latino-americano deixa um legado de simplicidade, sabedoria, diálogo e combate à pobreza".

Celso Sabino, ministro do Turismo, também disse ter recebido com profundo pesar a informação sobre o falecimento de Francisco. Para ele, o argentino foi um líder espiritual que marcou o mundo com sua fé, humildade e compromisso com os mais vulneráveis. “Seu legado de compaixão, diálogo e paz permanecerá entre nós. Que Deus o receba de braços abertos e conforte o coração de todos que sofrem com essa perda".

Em Marabá, o prefeito Toni Cunha (PL) anunciou luto de sete dias na cidade. “Descansou o primeiro papa latino-americano. Não há dúvida de que, mesmo envolto à riqueza do Vaticano, o papa Francisco se notabilizou por viver a simplicidade, abdicando de muitos privilégios — até mesmo agora, em sua morte. Foi exemplo para o mundo de desapego à riqueza. Que Deus receba o santo padre, exemplo real de valores cristãos, em sua morada eterna, e acolha e abençoe a comunidade católica em todo o mundo. Descanse em paz!”

O deputado estadual Bordalo (PT) acredita que o pontífice argentino foi uma inspiração. “Papa Francisco nos inspirou com sua fé na humanidade e seu senso de justiça em defesa dos pobres, marginalizados e oprimidos. Seu legado segue em nossos corações".

Joaquim Passarinho, deputado federal pelo PL, publicou uma foto de um encontro que teve com Francisco no Vaticano. "Nosso Papa nos deixou, mas seu legado de amor, humildade e serviço ao próximo permanecerá para sempre em nossos corações. Ele nos ensinou que a verdadeira grandeza está em servir aos outros com compaixão e respeito. Que sua memória nos inspire a seguir seu exemplo", escreveu.