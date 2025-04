Governador Helder Barbalho lamenta morte de papa Francisco: 'Legado de humildade'

O governador do Pará, Helder Barbalho, lamentou a morte do papa Francisco, ocorrida na manhã desta segunda-feira (21) - às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local. "Com profundo pesar, recebemos a notícia do falecimento do Papa Francisco, um líder que dedicou sua vida à fé, à justiça social e ao cuidado com os mais vulneráveis", escreveu Helder, em uma publicação em suas redes sociais.

"Seu legado de humildade, diálogo e compromisso com a paz seguirá inspirando gerações. Que Deus conforte os corações de todos que hoje sentem essa grande perda", acrescentou o governador, na legenda de duas imagens de encontros que ele e sua família tiveram com o pontífice

Em outubro de 2019, Helder Barbalho teve um encontro com o papa Francisco, no Vaticano (Itália), ao lado do então governador do Amapá, Waldez Góes, que era presidente do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal. Na ocasião, eles entregaram pessoalmente a carta de compromissos, resultado das discussões da 1ª Cúpula dos Governadores, encerrada na terça (29). A entrega ocorreu após a Audiência Geral do Santo Padre, para 15 mil pessoas, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Quatro anos depois, em outubro de 2023, o governador se encontrou com o papa Francisco, no Vaticano, ao lado do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. Ele aproveitou a oportunidade para convidar o líder da Igreja Católica a visitar Belém durante um evento religioso que irá ocorrer antes da Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada na capital paraense em 2025.