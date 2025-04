Jader Filho lamenta morte do Papa Francisco: ‘Legado de amor e fé seguirá inspirando milhões’

O ministro das Cidades, Jader Filho, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (21/04) para se manifestar sobre a morte do Papa Francisco, ocorrida nas primeiras horas do dia. Em uma publicação no Instagram, o paraense exaltou a trajetória do pontífice argentino e afirmou que o legado do representante máximo da Igreja Católica de humildade, fraternidade e fé continuará a inspirar milhões de fiéis ao redor do mundo.

Veja abaixo a íntegra da mensagem:

“O Papa Francisco marcou a história da Igreja Católica e do mundo, com sua personalidade simples e bondosa, sempre na defesa dos mais humildes. Foram 12 anos liderando nós católicos, deixando um legado de amor e fé que seguirá inspirando milhões de pessoas. A sua simplicidade e a sua força revigoraram a forma de enxergar o mundo. Mais fraterno, mais humilde, mais digno, mais perseverante. Ao Papa Francisco, neste momento em que se celebra a Páscoa como passagem, fica o nosso eterno muito obrigado por todo aprendizado.”