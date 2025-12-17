Capa Jornal Amazônia
Venezuela chama de 'irracional' bloqueio de petroleiros anunciado por Trump

País sul-americano alega que a medida viola o Direito Internacional, o livre comércio e a livre navegação

Redação O Liberal com informações da AE

A Venezuela classificou, nesta terça-feira (15), como "irracional" e "ameaça grotesca" o bloqueio anunciado pelo presidente Donald Trump. A medida afeta petroleiros sancionados que entram e saem do país. A nação alega que a ação viola o Direito Internacional, o livre comércio e a livre navegação, acusando os EUA de buscarem se apropriar de seus recursos naturais.

Em um comunicado à imprensa, o governo venezuelano afirmou que o presidente dos Estados Unidos pretende "impor um bloqueio naval militar à Venezuela com o objetivo de roubar as riquezas" da nação. A vice-presidente do país, Delcy Rodríguez, compartilhou a declaração.

A carta divulgada pelo governo venezuelano informa que o embaixador venezuelano junto à ONU vai denunciar a "grave violação" da soberania nacional. O comunicado também descreve a publicação do "Sr. Trump" como "intervencionista e colonialista".

Venezuela reafirma soberania nacional

A Venezuela declarou que "jamais voltará a ser colônia de império ou de qualquer poder estrangeiro". O país pretende continuar "percorrendo, junto com seu povo, o caminho da construção da prosperidade e da defesa irrestrita de nossa independência e soberania".

Trump intensifica pressão sobre Maduro

Donald Trump havia anunciado o bloqueio mais cedo, através de uma publicação em seu perfil na Truth Social. No post, ele voltou a classificar o governo do presidente Nicolás Maduro como "ilegítimo" e afirmou que o "regime" seria tratado como uma "organização terrorista estrangeira".

O presidente americano escreveu: "Os EUA não vão permitir que um regime hostil leve nosso petróleo, terras ou quaisquer outros bens, os quais todos devem ser devolvidos à nós imediatamente".

