Presidente eleito do Chile, Kast se encontra com Milei na Argentina

Estadão Conteúdo

O presidente eleito do Chile, José Antonio Kast, se encontrou com o presidente da Argentina, Javier Milei, em viagem ao país vizinho, de acordo com publicação oficial no X nesta quarta-feira, 17. Na postagem, Kast destacou que o encontro também contou com a presença da equipe econômica e delegações empresariais argentinas.

"Segurança, imigração e recuperação econômica estão no centro da nossa agenda no Chile e no exterior", acrescentou na publicação.

Em uma postagem anterior, o presidente eleito chileno havia antecipado que a visita a Buenos Aires tinha como objetivo "começar a antecipar o enorme trabalho de coordenação necessário em questões de segurança, migração e reativação econômica com a Argentina e outros países vizinhos".

