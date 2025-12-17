Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Após ataque na Austrália, Trump pede união contra 'forças malignas do terrorismo islâmico'

Dois atiradores mataram 15 pessoas no domingo, 14, em um ataque contra judeus que celebravam o Hanukkah na praia de Bondi

Redação O Liberal com informações da AE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitou na terça-feira, 16, uma mobilização global contra o "terrorismo islâmico radical". O pedido ocorreu após um ataque que matou 15 pessoas a tiros em Sydney, Austrália.

As vítimas celebravam o feriado judaico de Hanukkah em uma praia popular da cidade. "Todas as nações devem se unir contra as forças malignas do terrorismo islâmico radical, e é isso que estamos fazendo", declarou Trump durante recepção na Casa Branca.

No dia do ataque, Trump já havia classificado o episódio como "puramente antissemita". Ele afirmou, durante um evento de Natal na sede do governo americano, que foi um "ataque terrível".

Detalhes do Ataque em Sydney

Dois atiradores mataram 15 pessoas no domingo, 14, em um ataque direto contra judeus que celebravam o Hanukkah na praia de Bondi. Mais de 20 feridos permanecem hospitalizados, e todas as vítimas identificadas até o momento eram judias.

A polícia informou que os criminosos são pai e filho. Sajid Akram, de 50 anos, morreu no local do crime. Seu filho, Naveed Akram, de 24, foi levado para um hospital, onde permanece internado.

Investigações e Desdobramentos

Autoridades encontraram o carro da família dos criminosos próximo à cena do crime. O veículo continha bombas e bandeiras caseiras do grupo terrorista Estado Islâmico.

O advogado de Naveed Akram declarou que o jovem não se considera culpado das acusações e que não foi feito pedido de fiança. Ele foi indiciado por 59 crimes, incluindo 15 homicídios.

Diante do ocorrido, a Austrália revisa sua legislação sobre porte de armas. O país também avalia a suficiência da proteção policial a eventos judaicos, como o realizado no domingo, frente às ameaças enfrentadas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

AUSTRÁLIA

ATAQUE

TIROS

MORTES

TRUMP
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Lei que pune feminicídio com prisão perpétua entra em vigor; entenda

A medida reforça a punição para assassinatos motivados pelo gênero da vítima e busca enviar uma mensagem clara de intolerância à violência contra mulheres

17.12.25 12h21

MASSACRE

Estudante relata como sobreviveu ao ataque na Universidade Brown: ‘Ele me atingiu pelas costas’

O massacre deixou duas mortes e nove pessoas feridas nos Estados Unidos

17.12.25 11h15

MUNDO

Após ataque na Austrália, Trump pede união contra 'forças malignas do terrorismo islâmico'

Dois atiradores mataram 15 pessoas no domingo, 14, em um ataque contra judeus que celebravam o Hanukkah na praia de Bondi

17.12.25 10h02

Presidente eleito do Chile, Kast se encontra com Milei na Argentina

17.12.25 9h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

TRAGÉDIA

Homem morre após tentar pegar bola e despencar de altura de dez metros

Rede de proteção não teria aguentado o peso do homem após salto

12.12.25 8h54

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Atentado na Austrália: veja o que se sabe sobre o ataque terrorista

A ação criminosa antissemita aconteceu nesse domingo (14), em Sydney, durante celebrações judaicas do Hanukkah

15.12.25 8h38

Justin Bieber indiano

Acabaram as chances! Homem mais bonito da Índia se casa com a própria prima

Suraj Chavan publicou fotos da cerimônia tradicional nas redes sociais e confirmou que está “oficialmente comprometido”

05.12.25 21h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda