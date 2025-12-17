Capa Jornal Amazônia
Austrália: homem responsável por massacre é indiciado por terrorismo e 15 homicídios

Os dois atiradores mataram 15 pessoas no domingo em um ataque antissemita contra judeus que celebravam o Hanukkah na praia de Bondi

Redação O Liberal com informações AE

Naveed Akram, um dos responsáveis pelo massacre na praia de Bondi, em Sydney, foi indiciado por 59 crimes nesta quarta-feira, 17. Entre as acusações estão 15 homicídios.

O suspeito de 24 anos recebeu as acusações após acordar de um coma. Ele estava internado desde o último domingo, 14, quando foi baleado pela polícia junto com seu pai.

O pai de Akram, Sajid Akram, de 50 anos, morreu no local do crime. A polícia informou que Naveed Akram é indiciado por um homicídio para cada vítima fatal.

Detalhes das Acusações

Além dos homicídios, Akram também foi indiciado por um ato terrorista. Ele enfrenta 40 acusações de lesão corporal dolosa e por colocar um artefato explosivo próximo a um prédio.

A intenção era causar danos. A formalização das acusações ocorre no dia em que centenas de pessoas se reúnem para o início dos funerais das vítimas do massacre em Bondi.

Os dois atiradores mataram 15 pessoas no domingo. O ataque antissemita foi direcionado a judeus que celebravam o Hanukkah na praia de Bondi. Mais de 20 pessoas permanecem hospitalizadas.

Todas as vítimas identificadas até o momento eram judias. A polícia afirmou que o carro da família, encontrado próximo à cena do crime, continha bombas e bandeiras caseiras do grupo terrorista Estado Islâmico.

Situação Legal e Investigações

O advogado de Naveed Akram informou que o jovem não se declarou culpado. Ele também não solicitou fiança para seu cliente, que foi representado pela Assistência Jurídica de Nova Gales do Sul (Legal Aid NSW).

Akram deverá permanecer sob custódia policial no hospital. Ele será transferido para a prisão assim que suas condições de saúde permitirem.

À medida que as investigações prosseguem, a Austrália revisa a legislação sobre porte de armas. O país também avalia se a proteção policial aos judeus em eventos como o de domingo foi suficiente contra as ameaças que enfrentaram.

Mundo
