Hassett diz que Guerra contra Irã acabará 'em breve' e apoia encontro entre Trump e Xi Jinping

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta terça-feira, 17, que a guerra dos Estados Unidos contra o Irã deve acabar em algumas semanas. Em entrevista à CNBC, Hassett disse que eles estão "otimistas" de que o conflito deverá acabar "em breve'. Segundo ele, alguns petroleiros estão começando a transitar pelo Estreito de Ormuz, fechado pelo Irã em meio à guerra.

"Estamos adiantados em relação ao previsto. E já é possível ver petroleiros começando a passar pelo estreito. Acho que isso é um sinal de quão pouco resta ao Irã. Portanto, estamos muito otimistas de que isso terminará em breve", disse.

Questionado sobre o quão breve seria, Hassett afirmou que poderia terminar em semanas. Segundo o diretor, os EUA estão "adiantados" sobre o cronograma.

"O que usamos como base é, em primeiro lugar, o que o presidente disse, que é um programa de quatro a seis semanas, e estamos adiantados em relação ao cronograma, estando na terceira semana. Então, poderíamos considerar isso um cenário base", afirmou.

Apesar da previsão, ele destacou que estuda os efeitos da guerra na economia americana. Para Hassett, ainda que o conflito se estenda, a economia dos Estados Unidos não seria afetada por ser "fundamentalmente sólida'.

"A economia dos EUA é fundamentalmente sólida e, se o programa fosse estendido, não a afetaria muito. Isso prejudicaria os consumidores. E teríamos que pensar, caso isso continuasse, no que faríamos a respeito. Mas essa é realmente a nossa menor preocupação agora, porque estamos muito confiantes de que tudo está adiantado em relação ao cronograma", disse.

"Embora os preços da gasolina estejam mais altos, a economia como um todo está sólida. E não há a menor chance de o presidente Trump recuar até que faça isso até o fim", completou.

O diretor afirmou ainda que os EUA tiveram "um enorme sucesso" até o momento, pensando em implicações econômicas do conflito para o país. 'Tivemos um enorme sucesso até agora, no sentido de que destruímos as forças armadas do Irã", afirmou, acrescentando que "haverá repercussões nos preços durante algumas semanas enquanto os navios chegam às refinarias".

O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã entrou na terceira semana, marcado por novos ataques e com o preço do petróleo bruto ultrapassando os US$ 100 o barril na segunda-feira, 16. A valorização acumulada desde o início da guerra do barril de petróleo Brent, referência internacional, é superior a 40%. A valorização do petróleo bruto de referência dos EUA é de quase 50% desde o início da guerra.

Encontro entre Trump e Xi Jinping

Hassett falou ainda sobre o adiamento do encontro entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping, anunciado na última segunda-feira, 16, em meio às pressões dos EUA para que países colaborem com a segurança do Estreito de Ormuz.

O diretor afirmou que os chineses são "altamente dependentes do petróleo iraniano" e que, caso o conflito seja resolvido, o país será beneficiado.

'Este é um caso em que os objetivos de ambos os países estão alinhados: ambos querem um mercado mundial de petróleo estável", afirmou.

Hassett disse ainda acreditar que Trump e Xi Jinping 'são bons amigos e, quando esta guerra terminar, o que deve acontecer em breve, tenho certeza de que eles se encontrarão e terão muito o que conversar".

"E espero que os chineses expressem gratidão pelo que o presidente Trump fez", acrescentou.