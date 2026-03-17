Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Hassett diz que Guerra contra Irã acabará 'em breve' e apoia encontro entre Trump e Xi Jinping

Estadão Conteúdo

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta terça-feira, 17, que a guerra dos Estados Unidos contra o Irã deve acabar em algumas semanas. Em entrevista à CNBC, Hassett disse que eles estão "otimistas" de que o conflito deverá acabar "em breve'. Segundo ele, alguns petroleiros estão começando a transitar pelo Estreito de Ormuz, fechado pelo Irã em meio à guerra.

"Estamos adiantados em relação ao previsto. E já é possível ver petroleiros começando a passar pelo estreito. Acho que isso é um sinal de quão pouco resta ao Irã. Portanto, estamos muito otimistas de que isso terminará em breve", disse.

Questionado sobre o quão breve seria, Hassett afirmou que poderia terminar em semanas. Segundo o diretor, os EUA estão "adiantados" sobre o cronograma.

"O que usamos como base é, em primeiro lugar, o que o presidente disse, que é um programa de quatro a seis semanas, e estamos adiantados em relação ao cronograma, estando na terceira semana. Então, poderíamos considerar isso um cenário base", afirmou.

Apesar da previsão, ele destacou que estuda os efeitos da guerra na economia americana. Para Hassett, ainda que o conflito se estenda, a economia dos Estados Unidos não seria afetada por ser "fundamentalmente sólida'.

"A economia dos EUA é fundamentalmente sólida e, se o programa fosse estendido, não a afetaria muito. Isso prejudicaria os consumidores. E teríamos que pensar, caso isso continuasse, no que faríamos a respeito. Mas essa é realmente a nossa menor preocupação agora, porque estamos muito confiantes de que tudo está adiantado em relação ao cronograma", disse.

"Embora os preços da gasolina estejam mais altos, a economia como um todo está sólida. E não há a menor chance de o presidente Trump recuar até que faça isso até o fim", completou.

O diretor afirmou ainda que os EUA tiveram "um enorme sucesso" até o momento, pensando em implicações econômicas do conflito para o país. 'Tivemos um enorme sucesso até agora, no sentido de que destruímos as forças armadas do Irã", afirmou, acrescentando que "haverá repercussões nos preços durante algumas semanas enquanto os navios chegam às refinarias".

O conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã entrou na terceira semana, marcado por novos ataques e com o preço do petróleo bruto ultrapassando os US$ 100 o barril na segunda-feira, 16. A valorização acumulada desde o início da guerra do barril de petróleo Brent, referência internacional, é superior a 40%. A valorização do petróleo bruto de referência dos EUA é de quase 50% desde o início da guerra.

Encontro entre Trump e Xi Jinping

Hassett falou ainda sobre o adiamento do encontro entre Trump e o presidente da China, Xi Jinping, anunciado na última segunda-feira, 16, em meio às pressões dos EUA para que países colaborem com a segurança do Estreito de Ormuz.

O diretor afirmou que os chineses são "altamente dependentes do petróleo iraniano" e que, caso o conflito seja resolvido, o país será beneficiado.

'Este é um caso em que os objetivos de ambos os países estão alinhados: ambos querem um mercado mundial de petróleo estável", afirmou.

Hassett disse ainda acreditar que Trump e Xi Jinping 'são bons amigos e, quando esta guerra terminar, o que deve acontecer em breve, tenho certeza de que eles se encontrarão e terão muito o que conversar".

"E espero que os chineses expressem gratidão pelo que o presidente Trump fez", acrescentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/KEVIN HASSETT/ENTREVISTA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

conflito

Irã confirma a morte de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional

Larijani era considerado uma das figuras mais poderosas do país desde que o Líder Supremo, Aiatolá Ali Khamenei, foi morto

17.03.26 18h53

GUERRA

EUA não precisam 'de ninguém' para reabrir Ormuz, diz Trump após países da Otan negarem ajuda

"Falando como presidente dos EUA, de longe o país mais poderoso do mundo, NÃO PRECISAMOS DA AJUDA DE NINGUÉM", afirmou.

17.03.26 16h03

GUERRA

Trump diz que incursão no Irã será de curta duração e espera 'mais algumas semanas'

O republicano ainda voltou a elogiar o desempenho do mercado de ações dos EUA e disse esperar chegar a um acordo sobre o gás natural liquefeito (GNL) americano em breve.

17.03.26 15h42

GUERRA

'Otan está cometendo um erro grave ao não ajudar os EUA', diz Trump

Sobre Cuba, o republicano comentou que o país caribenho está conversando com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e que "faremos algo muito em breve".

17.03.26 13h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

ACIDENTE FATAL

Jovem que estava com medo de descer em tobogã morre após ser arremessada na curva do brinquedo

Yuris García caiu de uma altura de 4,5 metros em um parque de diversões da Colômbia

09.03.26 15h51

CONDENAÇÃO

Babá é condenada pela justiça após abusar de criança e deixá-la durante 21 horas sem comida em casa

A jovem era considerada uma pessoa de confiança pela família

16.03.26 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda