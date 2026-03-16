Babá é condenada pela justiça após abusar de criança e deixá-la durante 21 horas sem comida em casa

A jovem americana Carly Rae Webb foi condenada a um ano de prisão nesta sexta-feira (13) pelo juiz do Tribunal do Circuito de Bedford após agredir, abusar e insultar uma menina de dois anos que ela cuidava em uma casa de família situada na Virgínia, nos Estados Unidos. Além desses crimes, a babá, de apenas 21 anos, que era considerada uma pessoa de confiança pelos pais da criança, chegou a deixar a criança por cerca de 21 horas sem comer na residência.

Inicialmente, a decisão do juiz determinou a pena formal de cinco anos por crime grave de abuso infantil e mais quatro anos por contravenções de agressão física. No entanto, quase todas as sentenças foram suspensas e estabelecidas para cumprimento simultâneo, o que resultou em apenas um ano de prisão seguido de três anos de liberdade condicional, mesmo que o juiz tenha afirmado nunca ter visto, em sua vida, um caso de abuso infantil com tantas evidências em câmeras de segurança.

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O cotidiano intenso de maus tratos

De acordo com as provas obtidas pelas câmeras de segurança da residência, a criança era mantida em um berço durante 9 horas sem receber água e comida. Carly descartava no lixo até as refeições preparadas pela mãe da menina, fazendo com que a criança ficasse até 21 horas com fome. Houve uma ocasião em que a babá a colocou na cama às 20h e permaneceu dessa forma até as 16h do dia seguinte, quando os pais retornaram para casa.

Além disso, foram registradas cenas em que Webb foi filmada chutando e batendo na criança, gritando em seu rosto, insultando-a, colocando-a dentro de uma caixa enquanto fingia atirar nela com uma arma de brinquedo para assustar a menina, e até comendo na frente da criança que, visivelmente, estava com fome. “Quando vi os vídeos, não consegui acreditar. Graças a Deus tínhamos as câmeras”, disse o pai da criança no tribunal.

O arrependimento da babá

Com todas essas acusações na justiça americana, a babá disse no tribunal que se sentia envergonhada pelo que fez e que se arrependia dos crimes cometidos contra a criança de dois anos na casa da família. “Eu falhei completamente com ela nessa responsabilidade. Foi terrível. Eu estava totalmente errada”, revelou Carly Rae Webb.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)