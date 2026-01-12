Mãe é presa por agredir três filhos com fio elétrico em Marituba; um deles bebê
Bebê de um ano, e crianças de 4 e 6 anos foram encontradas com várias marcas pelos corpos; mãe foi presa em flagrante
Uma mãe foi presa em flagrante suspeita de chicotear os três filhos com um fio elétrico no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB), na última sexta-feira (9). As três crianças, com idades de seis, quatro e um bebê de apenas um ano, estavam com várias marcas de ferimento e hematomas pelos corpos. A mãe foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia.
As equipes da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar receberam a ocorrência e foram até o local verificar. Após entraram na residência, encontraram as crianças escondidas em um dos quartos, aparentemente assustadas e com os corpos marcados pelo espancamento, que foi constatado ter sido feito por um fio elétrico.
A Guarda Municipal deu voz de prisão à mulher, que foi conduzida até a delegacia. Em depoimento, a suspeita alegou que as crianças estavam brigando por causa de um balão e que teria perdido o controle, após ficar irritada com a saída do marido para jogar futebol.
As crianças foram resgatadas e encaminhadas ao Conselho Tutelar, que continuará acompanhando o caso. O estado de saúde delas não foi detalhado. As crianças estão sob os cuidados da avó materna.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que a "mulher foi presa em flagrante e apresentada na Seccional Urbana de Marituba, que investiga o caso sob sigilo". O Conselho Tutelar informou que segue monitorando a situação e adotando as medidas de proteção necessárias.
