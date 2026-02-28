Com marca de tiro, corpo de idoso é encontrado dentro de caminhonete em Vitória do Xingu, no Pará

Um idoso de 73 anos foi encontrado morto dentro de uma caminhonete abandonada na zona rural de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. A Polícia Civil informou, neste sábado (28), que um boletim de ocorrência foi registrado pela Delegacia de Vitória do Xingu e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso. Investigações e buscas estão em andamento.

As primeiras informações indicam que o veículo foi deixado no ramal Açaí na quinta-feira (26). Na sexta-feira (27), moradores se aproximaram da caminhonete e perceberam que havia um corpo em seu interior. A polícia foi acionada imediatamente, informou, ainda, o Portal HS.

O idoso foi identificado como José Lopes, conhecido como Zezão. Ele morava em uma chácara no ramal dos Cocos. Segundo a perícia, o idoso foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça e, em seguida, teve o corpo parcialmente incendiado dentro do veículo.

Ainda segundo essa versão inicial, José saiu na tarde anterior ao crime acompanhado de dois jovens para realizar um frete utilizando a caminhonete. Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação do crime nem sobre a identificação dos suspeitos. Informações sobre a dupla que praticou o roubo podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181.