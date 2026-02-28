embarcação que saiu de vigia naufraga a caminho de área de pesca próxima ao amapá

Uma embarcação oriunda do município de Vigia, no nordeste do Pará, naufragou em alto-mar durante uma viagem que tinha como destino área de pesca próxima ao estado do Amapá.

Informações que circulam nas redes sociais, neste sábado (28), mostram as pessoas em cima da embarcação. De acordo com as primeiras informações, divulgadas pelo portal Moju News, ventos fortes e ondas de grande intensidade podem ter provocado o acidente. As condições climáticas adversas teriam surpreendido a tripulação, dificultando a navegação e resultando no naufrágio.

Até o momento, não há detalhes oficiais sobre o número de tripulantes, possíveis feridos ou desaparecidos. Autoridades marítimas e equipes de resgate devem apurar as circunstâncias do ocorrido. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Marinha e o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.