Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de matar grávida em Altamira morre durante intervenção policial em Pacajá

Apontado como líder de facção criminosa, homem reagiu à prisão e trocou tiros com policiais durante operação conjunta

O Liberal
fonte

Suspeito de matar grávida em Altamira morre durante intervenção policial em Pacajá. (Reprodução/ redes sociais)

Dyelison Nunes da Silva, 23 anos, morreu na quinta-feira (26), durante uma intervenção policial no município de Pacajá, no sudoeste do Pará. Ele era apontado pela Polícia Civil como o executor de Karina Carvalho Félix, 27 anos, que estava grávida de três meses quando foi assassinada em Altamira.

A ação que resultou na morte do suspeito foi realizada por equipes da Delegacia de Homicídios de Altamira, com apoio do Serviço de Inteligência da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME) e da Polícia Militar de Pacajá. Segundo a polícia, Dyelison reagiu ao cumprimento do mandado de prisão preventiva e atirou contra os agentes. Houve troca de tiros, ele foi baleado, socorrido, mas não resistiu. A arma e as munições que estariam com ele foram apreendidas.

O crime contra Karina ocorreu no dia 16 de fevereiro, em frente à casa de parentes, em Altamira. A vítima foi atingida por pelo menos oito disparos de arma de fogo. Imagens de câmeras de segurança mostram Dyelison chegando em uma motocicleta, estacionando em uma rua próxima e seguindo a pé até o local onde a mulher estava acompanhada de familiares. Após os disparos, ele fugiu.

De acordo com as investigações, após o homicídio, Dyelison teria ido para Anapu, onde é suspeito de matar um adolescente de 14 anos na última terça-feira (24). Uma operação foi montada para cumprir o mandado de prisão, mas ele conseguiu fugir e acabou localizado em Pacajá.

O delegado responsável pelo caso informou que o suspeito ocupava posição de liderança na organização criminosa CCA (Comando Classe A) e era foragido do sistema prisional. A principal linha de investigação aponta que o assassinato da grávida está relacionado à disputa entre facções criminosas rivais.

Um jovem e uma adolescente de 16 anos, irmãos, chegaram a ser detidos um dia após o crime, suspeitos de atuarem como informantes, mas foram liberados pela Justiça e irão responder em liberdade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Suspeito de matar grávida em Altamira morre durante intervenção policial em Pacajá
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de matar grávida em Altamira morre durante intervenção policial em Pacajá

Apontado como líder de facção criminosa, homem reagiu à prisão e trocou tiros com policiais durante operação conjunta

27.02.26 20h57

Polícia

Suspeito morre após troca de tiros com a PM durante operação no bairro do Coqueiro, em Belém

O caso é investigado pela Delegacia da Cabanagem

27.02.26 19h45

POLÍCIA

Caminhoneiro envolvido em morte de indígenas paga fiança e é liberado

Quatro integrantes da mesma família morreram em acidente na PA-150, na última segunda-feira (23)

27.02.26 18h26

POLÍCIA

Homem é preso suspeito de estuprar jovem e engravidá-la em Belém

No decorrer da investigação, foram registradas ameaças contra a vítima e sua família, supostamente praticadas por membros de uma organização criminosa vinculada ao suspeito, com o objetivo de intimidar e silenciar a denúncia

27.02.26 17h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Assalto a farmácia termina com mulher baleada em Ananindeua

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta teriam tentado roubar um cordão de ouro de uma mulher, que reagiu e acabou sendo alvejada

27.02.26 13h56

INVESTIGAÇÃO

Policial civil é detido após confusão dentro de motel no bairro do Guamá, em Belém

De acordo com informações, moradores da área acionaram as autoridades por volta das 5h45, após ouvirem gritos e disparos de arma de fogo

27.02.26 12h07

BELÉM

Incêndio de grandes proporções atinge casas no bairro da Pedreira, em Belém

Moradores registraram momento que fogo toma conta de residência na manhã desta sexta-feira (27)

27.02.26 7h37

INVESTIGAÇÃO

Cachorra morre após ser atropelada por carro em Icoaraci

O caso gerou revolta entre moradores da área

27.02.26 10h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda