Suspeito morre após troca de tiros com a PM durante operação no bairro do Coqueiro, em Belém

Um homem identificado como Neyvison Lucas morreu na tarde desta sexta-feira (27) após trocar tiros com policiais militares durante a Operação Ocupação, realizada no conjunto Sideral, bairro do Coqueiro, em Belém.

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes realizavam diligências de combate ao tráfico de drogas na área quando avistaram o suspeito. Ainda segundo a polícia, ao perceber a aproximação dos agentes, Neyvison Lucas teria sacado uma arma de fogo e efetuado disparos contra os policiais, que revidaram.

O homem foi baleado durante o confronto. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Conforme a polícia, Neyvison já possuía antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia da Cabanagem. Em nota, a instituição comunicou que “segundo informações iniciais, o homem foi atingido em confronto com a Polícia Militar, encaminhado para atendimento médico e evoluiu a óbito”.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, foram apreendidas uma arma de fogo, 115 porções de substância semelhante a oxi e cinco munições, sendo três deflagradas. O material apreendido, assim como as armas utilizadas pela guarnição, foi apresentado na unidade policial.

Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso.