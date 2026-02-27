Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Assalto a farmácia termina com mulher baleada em Ananindeua

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta teriam tentado roubar um cordão de ouro de uma mulher, que reagiu e acabou sendo alvejada

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma viatura da Polícia Militar próxima da farmácia onde o crime ocorreu. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um assalto a uma farmácia foi registrado nesta sexta-feira (27/2) na rodovia Mário Covas, em Ananindeua, na Grande Belém. Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta teriam tentado roubar o cordão de ouro de uma mulher, que reagiu e acabou sendo baleada.

Após o crime, a Polícia Militar foi comunicada sobre o ocorrido. A vítima foi socorrida e levada para um hospital. Por enquanto, o estado de saúde dela não foi revelado.

Ainda conforme a PM, os suspeitos fugiram em uma moto de cor preta e um deles estaria com uma mochila vermelha. Até agora, os militares seguem atrás da dupla.

Nas redes sociais, um vídeo do momento do crime foi compartilhado. Pelas imagens, é possível ver a vítima sentada atrás do balcão enquanto mexe no celular e o suspeito a abordando com uma arma na mão. Ele arrebenta o cordão da mulher e, na sequência, a pistola dispara. A vítima grita e alguns produtos que estavam na prateleira atrás dela caem.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o ocorrido e aguarda retorno. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

