Suspeito de invadir casa de mulher é preso por perseguição em Oeiras do Pará

Um homem foi preso preventivamente suspeito de perseguição no município de Oeiras do Pará, no nordeste do estado. A ordem judicial foi cumprida na quinta-feira (26) pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar. Conforme as informações policiais, o suspeito teria invadido a residência da mulher em diferentes ocasiões, inclusive fez tentativas de invasão durante a noite.

O mandado foi expedido pela Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará após a apuração de que o suspeito vinha adotando comportamento reiterado de perseguição contra a vítima. Segundo as investigações, ele teria entrado na casa da mulher várias vezes, inclusive chegou a escalar o muro do imóvel durante a noite para tentar acessar o interior da casa nos dias 28 de dezembro de 2025 e 26 de janeiro de 2026.

De acordo com a Polícia Civil, diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado para garantir a segurança na área e interromper as condutas.

Ainda conforme a PC, o homem já havia sido condenado anteriormente a 16 anos e três meses de reclusão por estupro de vulnerável, tendo recebido o direito de recorrer em liberdade. Com os novos episódios registrados após o retorno da vítima ao município, a Justiça determinou a prisão. Após ser detido, ele foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.