Policial Civil é detido após confusão dentro de motel no bairro do Guamá, em Belém

De acordo com informações, moradores da área acionaram as autoridades por volta das 5h45, após ouvirem gritos e disparos de arma de fogo

O Liberal
fonte

Policial Civil é detido após confusão dentro de motel no bairro do Guamá, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um policial civil foi detido após uma confusão registrada na madrugada desta sexta-feira (27) em um motel localizado na Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, no bairro do Guamá, em Belém. De acordo com informações iniciais, moradores da área acionaram as autoridades por volta das 5h45, após ouvirem gritos e disparos de arma de fogo vindos do estabelecimento.

Ainda conforme relatos policiais, a equipe da PM havia sido informada sobre a suspeita de que uma mulher pudesse ter sido baleada no interior do motel durante a confusão. Viaturas foram enviadas ao local para averiguar a ocorrência. Segundo a PM, o policial civil foi localizado nas proximidades do motel e acabou sendo contido na Avenida José Bonifácio. Para a imobilização, os agentes isolaram a área e utilizaram dispositivo de eletrochoque.

O homem foi atendido por uma equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e encaminhado ao Pronto-Socorro do Guamá para avaliação e cuidados médicos. Ainda conforme as informações preliminares, o IPC estaria no motel acompanhado de duas mulheres no momento da confusão. A equipe da Divisão de Investigações Gerais (DIG) da Polícia Civil foi acionada e o caso segue em andamento para apuração das circunstâncias do disparo e dos fatos ocorridos no estabelecimento.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

