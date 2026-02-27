Celulares são apreendidos em operação da PC contra investigados por tráfico de drogas em Belém
A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (27)
Seis pessoas foram alvo de mandados de busca e apreensão durante a Operação “Atafego”, da Polícia Civil, deflagrada na manhã desta sexta-feira (27), em Belém. A ação teve como foco juntar elementos para investigações relacionadas aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A operação foi coordenada pela Delegacia do Tapanã, com apoio da Diretoria de Polícia Metropolitana e de unidades policiais de Icoaraci, Paar, Cidade Nova, Marituba, Icuí, Benguí, Ananindeua, Terra Firme e Cremação.
Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Penal de Inquéritos e Medidas Cautelares da Capital, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. As ordens judiciais tiveram como alvos três homens e três mulheres investigados no inquérito.
Durante a operação, três aparelhos celulares foram apreendidos e duas mulheres foram identificadas e qualificadas no âmbito da investigação. Segundo a Polícia Civil, o material recolhido será encaminhado para perícia, com o objetivo de aprofundar a apuração e reunir mais elementos de prova para o inquérito em andamento.
As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e desarticular o grupo investigado.
