Incêndio de grandes proporções atinge casas no bairro da Pedreira, em Belém
Moradores registraram momento que fogo toma conta de residência na manhã desta sexta-feira (27)
Três casas foram destruídas e uma atingida parcialmente em um incêndio de grandes proporções no início da manhã desta sexta-feira (27), na Travessa do Chaco, no bairro da Pedreira, em Belém. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas consumindo rapidamente os imóveis, enquanto uma densa fumaça se espalha pela área e assusta moradores.
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado e precisou acessar o terreno por meio de uma oficina mecânica para iniciar o combate ao fogo. As três casas, construídas em madeira e localizadas no mesmo terreno, foram completamente queimadas.
"O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que as chamas já foram controladas. Três imóveis de madeira tiveram perda total e um perda parcial. Não houve vítimas e a perícia foi solicitada", detalhou.
Morador de uma das residências, Bruno Cardoso contou que o incêndio começou por volta das 4h da manhã e que o fogo se espalhou rapidamente. Ele relatou que conseguiu pedir ajuda e que o socorro chegou em cerca de dez minutos.
“A gente estava em casa quando tudo começou, por volta das 4h da manhã. Foi muito rápido”, afirmou. “Conseguimos ligar pedindo ajuda e, em uns dez minutos, já tinha gente chegando para socorrer. A população também veio ajudar”, disse.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. “Graças a Deus está todo mundo vivo. Ninguém se machucou, mas a gente perdeu praticamente tudo”, declarou o morador. “É uma residência de família. Moravam três pessoas em cada casa”, completou o morador.
Ao todo, nove pessoas ficaram desalojadas. Após controlar as chamas, os bombeiros permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo e prevenção, para evitar que o fogo voltasse a atingir outros imóveis da área.
