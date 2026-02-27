Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Incêndio de grandes proporções atinge casas no bairro da Pedreira, em Belém

Moradores registraram momento que fogo toma conta de residência na manhã desta sexta-feira (27)

Redação O Liberal

Três casas foram destruídas e uma atingida parcialmente em um incêndio de grandes proporções no início da manhã desta sexta-feira (27), na Travessa do Chaco, no bairro da Pedreira, em Belém. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas consumindo rapidamente os imóveis, enquanto uma densa fumaça se espalha pela área e assusta moradores.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado e precisou acessar o terreno por meio de uma oficina mecânica para iniciar o combate ao fogo. As três casas, construídas em madeira e localizadas no mesmo terreno, foram completamente queimadas.

"O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que as chamas já foram controladas. Três imóveis de madeira tiveram perda total e um perda parcial. Não houve vítimas e a perícia foi solicitada", detalhou.

Incêndio destrói casas na Pedreira

Morador de uma das residências, Bruno Cardoso contou que o incêndio começou por volta das 4h da manhã e que o fogo se espalhou rapidamente. Ele relatou que conseguiu pedir ajuda e que o socorro chegou em cerca de dez minutos.

“A gente estava em casa quando tudo começou, por volta das 4h da manhã. Foi muito rápido”, afirmou. “Conseguimos ligar pedindo ajuda e, em uns dez minutos, já tinha gente chegando para socorrer. A população também veio ajudar”, disse.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. “Graças a Deus está todo mundo vivo. Ninguém se machucou, mas a gente perdeu praticamente tudo”, declarou o morador. “É uma residência de família. Moravam três pessoas em cada casa”, completou o morador.

Ao todo, nove pessoas ficaram desalojadas. Após controlar as chamas, os bombeiros permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo e prevenção, para evitar que o fogo voltasse a atingir outros imóveis da área.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

polícia

incêndios em belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Cachorra morre após ser atropelada por carro em Icoaraci

O caso gerou revolta entre moradores da área

27.02.26 10h04

COMBATE

Uma pessoa morre e oito são presas em operação da PC contra crime organizado no sudeste paraense

O objetivo é desarticular facções criminosas com atuação nos municípios de Marabá, Parauapebas e Curionópolis

27.02.26 9h41

BELÉM

Incêndio de grandes proporções atinge casas no bairro da Pedreira, em Belém

Moradores registraram momento que fogo toma conta de residência na manhã desta sexta-feira (27)

27.02.26 7h37

EITA!

Três mulheres são presas suspeitas de série de furtos em estabelecimentos comerciais de Cametá

Elas foram conduzidas à delegacia e, agora, permanecem à disposição do Poder Judiciário

26.02.26 23h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

BELÉM

Incêndio de grandes proporções atinge casas no bairro da Pedreira, em Belém

Moradores registraram momento que fogo toma conta de residência na manhã desta sexta-feira (27)

27.02.26 7h37

COMBATE

Uma pessoa morre e oito são presas em operação da PC contra crime organizado no sudeste paraense

O objetivo é desarticular facções criminosas com atuação nos municípios de Marabá, Parauapebas e Curionópolis

27.02.26 9h41

EITA!

Três mulheres são presas suspeitas de série de furtos em estabelecimentos comerciais de Cametá

Elas foram conduzidas à delegacia e, agora, permanecem à disposição do Poder Judiciário

26.02.26 23h41

POLÍCIA

​Mulher tem celular roubado por suspeito de bicicleta no bairro da Marambaia, em Belém

O homem estaria armado com um simulacro de arma de fogo

26.02.26 22h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda