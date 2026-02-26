Capa Jornal Amazônia
Três mulheres são presas suspeitas de série de furtos em estabelecimentos comerciais de Cametá

Elas foram conduzidas à delegacia e, agora, permanecem à disposição do Poder Judiciário

O Liberal
fonte

Três mulheres são presas suspeitas de série de furtos em estabelecimentos comerciais de Cametá. (Reprodução/ redes sociais)

Três mulheres foram presas nesta quinta-feira (26), no município de Cametá, na região do Baixo Tocantins, suspeitas de cometer uma série de furtos em estabelecimentos comerciais da cidade.

De acordo com informações da polícia, as suspeitas seriam de Belém e já teriam causado um grande prejuízo a empresários locais. No entanto, até o momento, não foi divulgado nenhum valor exato nem um balanço oficial sobre os produtos que teriam sido furtados, o que confirmaria a dimensão dos danos causados.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar após denúncias feitas por vítimas. Segundo a corporação, as informações repassadas contribuíram para a identificação e localização das suspeitas.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que as três mulheres foram presas dentro de uma balsa que chegava ao município de Cametá.

Ainda não há confirmação oficial se elas estavam se deslocando para a cidade para mais um dia de ações criminosas no momento em que foram detidas.

Após a abordagem, as suspeitas foram conduzidas à delegacia do município, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. Elas permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Três mulheres são presas suspeitas de série de furtos em estabelecimentos comerciais de Cametá
Polícia
