O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de sequestro de taxista em Abaetetuba morre após confronto com a PM em Moju

Uma mulher foi presa e outros dois suspeitos conseguiram fugir para uma área de mata

O Liberal
fonte

Suspeito de sequestro de taxista em Abaetetuba morre após confronto com a PM em Moju. (Foto: Moju News)

Um suspeito de envolvimento em um sequestro no município de Abaetetuba morreu após confronto com a Polícia Militar em Moju, no nordeste do Pará. Tudo ocorreu na noite de terça-feira (24), quando um taxista foi rendido por quatro pessoas. Uma mulher foi presa e outros dois homens conseguiram fugir para uma área de mata.

Segundo informações iniciais, o grupo é apontado como responsável por um assalto seguido de sequestro iniciado em Abaetetuba. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal, que passaram a procurar o veículo levado pelos criminosos. O carro foi localizado no bairro Bela Vista, em Moju, onde houve troca de tiros. Durante o confronto, um dos suspeitos foi baleado e morreu ainda no local. A identidade dele não havia sido oficialmente divulgada até a última atualização.

De acordo com os agentes, um casal teria solicitado uma corrida a um taxista em Abaetetuba, se passando por passageiros. No trajeto, outros dois homens entraram no automóvel e o grupo anunciou o assalto, rendendo o motorista. A vítima foi levada para Moju. Conforme a PM, a suspeita é de que os criminosos pretendiam utilizar o carro para praticar outros roubos.

Após a localização do veículo, a Polícia Civil também foi acionada para dar apoio à ação, que resultou no resgate da vítima e na prisão de uma mulher envolvida no crime. Ela foi conduzida à delegacia e permanece à disposição do Poder Judiciário. Os outros dois suspeitos que correram para uma área de mata continuam sendo procurados. As forças de segurança seguem em diligências para capturá-los e esclarecer completamente a dinâmica do caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

