O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corpo com mãos amarradas e marcas de tiros é encontrado em balsa em Icoaraci

O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (25)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (Foto: Thiago Gomes / Arquivo O Liberal)

Diego Nunes, de 34 anos, foi encontrado morto com sinais de violência em um porto no distrito de Icoaraci, em Belém, nesta quarta-feira (25). Segundo as informações policiais, a vítima estava em uma balsa abandonada, localizada no bairro do Maracacuera. O cadáver tinha as mãos amarradas e apresentava perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo pelo corpo. 

Segundo as informações do 10º Batalhão da Polícia Militar, uma equipe foi acionada por meio de ligação anônima por volta das 10h. A denúncia relatava que um cadáver do sexo masculino havia sido encontrado boiando no rio, próximo ao porto que fica na Estrada Piraiba, conhecida como ‘Estrada Velha do Outeiro’. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o corpo preso a uma balsa abandonada. As mãos de Diego estavam amarradas nas costas, indicando uma possível execução. 

Ainda conforme a PM, o denunciante contou que estava em um barco que iria atracar no porto e, ao se aproximar da margem, avistou o cadáver. No entanto, os agentes relataram que não podem confirmar se realmente se trata de uma testemunha ou uma pessoa que supostamente esteve envolvida no crime. Quando os policiais chegaram ao local, não encontraram o denunciante, somente o corpo. As autoridades comunicaram acreditar que o homicídio tenha ocorrido durante a madrugada, devido às condições do corpo. Além disso, foi verificado que a vítima não tinha antecedentes criminais. 

A Polícia Científica foi acionada para realizar a remoção do corpo no local. Eles não informaram quantos disparos teriam atingido a vítima. Os detalhes serão esclarecidos somente após os exames cadavéricos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Investigação

homicídio em icoaraci
Polícia
