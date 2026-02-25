homem morre após receber descarga elétrica em poste no bairro águas lindas, em ananindeua

Um homem morreu após receber uma descarga elétrica em Ananindeua nesta quarta-feira (25). Ele havia subido em um poste no conjunto Verdejante, em Águas Lindas, e foi eletrocutado. O Centro Integrado de Operações (Ciop) confirmou a morte. A vítima ainda não foi identificada.

Em nota, a Equatorial Pará informa que lamenta o falecimento de um homem, ocorrido na manhã desta quarta-feira (25), no bairro Águas Lindas. Uma equipe técnica da distribuidora foi direcionada ao local para realizar os procedimentos necessários, garantir a segurança da área e apoiar as autoridades na apuração dos fatos.

De acordo com as informações preliminares apuradas pela distribuidora, o acidente foi provocado por intervenção indevida na rede elétrica. A empresa reforça que intervenções irregulares na rede elétrica, além de configurarem crime, representam risco elevado de acidentes graves e fatais, tanto para quem realiza a ligação quanto para a população do entorno, podendo causar choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e interrupções no fornecimento.

A empresa reafirma seu compromisso com a segurança da população e orienta que situações envolvendo ligações irregulares ou risco à rede elétrica sejam imediatamente comunicadas por meio dos seus canais oficiais de atendimento: no WhatsApp por meio da atendente Virtual Clara (91) 3217-8200; Central de atendimento no 0800 091 0196; no aplicativo Equatorial Energia ou site www.equatorialenergia.com.br.

Em nota, a Polícia Científica do Pará informa que foi acionada para a remoção do corpo e irá realizar a perícia. Já a Polícia Civil informa que a Delegacia do Júlia Seffer apura as circunstâncias da morte. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações.