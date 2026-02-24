Capa Jornal Amazônia
Polícia Federal realiza mobilização nacional e cobra criação do Fundo de Combate ao Crime Organizado

O ato ocorreu em 23 estados e no Distrito Federal nesta terça-feira (24)

O Liberal
fonte

Polícia Federal realiza mobilização nacional e cobra criação do Fundo de Combate ao Crime Organizado. (Divulgação)

Delegados, peritos e demais servidores da Polícia Federal participaram, nesta terça-feira (24), de uma mobilização nacional pela aprovação do Fundo de Combate ao Crime Organizado (Funcoc). O ato ocorreu em 23 estados e no Distrito Federal e foi encabeçado pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF).

A manifestação contou com a adesão de representantes da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (Fenadepol), da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) e da Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal (ANSEF).

O principal objetivo é cobrar do Governo Federal o envio imediato ao Congresso Nacional do projeto de lei que institui o Funcoc. Segundo as entidades, a demora na formalização da proposta compromete a implementação de ferramentas estruturais e tecnológicas consideradas essenciais para o enfrentamento das facções criminosas e da corrupção.

No Distrito Federal, onde se concentram as decisões políticas, o ato reuniu grande número de participantes. Para as associações, a mobilização é um recado direto ao Executivo sobre a necessidade de garantir previsibilidade orçamentária à instituição.

De acordo com o presidente da ADPF, Edvandir Paiva, a Polícia Federal não pode depender exclusivamente de oscilações orçamentárias anuais para enfrentar organizações criminosas que movimentam bilhões de reais de forma ilícita. Ele defende que o Funcoc representaria a garantia de recursos permanentes, inclusive com a destinação de valores e bens apreendidos do próprio crime organizado para financiar o combate à criminalidade.

O que é o Funcoc

O Fundo de Combate ao Crime Organizado tem como proposta assegurar financiamento estável, moderno e contínuo para as atividades da Polícia Federal. A ideia é permitir planejamento de longo prazo e dar suporte a grandes operações, reduzindo a dependência exclusiva das dotações orçamentárias anuais.

Entre as prioridades para aplicação dos recursos estão:

  • Ampliação e modernização das estruturas de inteligência policial;
  • Investimentos contínuos em tecnologia e equipamentos;
  • Reforço da capacidade operacional e logística;
  • Valorização e estruturação das carreiras.
Palavras-chave

polícia federal

mobilização nacional
Polícia
.
