Homem é preso por estupro da enteada de dez anos em Ananindeua

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (24), em Ananindeua, pela Polícia Civil do Pará pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria enteada de 10 anos. Os abusos ocorriam há pelo menos quatro anos, quando a mãe da menina saia de casa. A ação foi realizada por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) da Santa Casa, com o apoio do Grupo de Trabalho de Vulneráveis (GTV/NIP).

De acordo com investigação policial, a vítima era abusada desde os seis anos de idade. As violências aconteciam sempre que a mãe da criança saia de casa. O crime não era revelado devido às ameaças que a menina sofria. O investigado encontrava-se foragido desde que tomou conhecimento da denúncia feita contra ele.

Após diligências investigativas realizadas pela equipe da DEACA/Santa Casa, incluindo monitoramento de informações, levantamento de possíveis locais de ocultação e campanas estratégicas, o investigado foi localizado e preso em Ananindeua.

Dado o cumprimento da ordem judicial, o homem foi conduzido para a adoção dos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.