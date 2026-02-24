Capa Jornal Amazônia
Carretas esmagam carro e motorista morre em Santarém nesta terça-feira (24)

Duas vítimas, ocupantes do veículo de passeio, foram resgatada das ferragens com vida

O Liberal
fonte

Acidente gravíssimo foi registrado nesta tarde de terça-feira (24), em Santarém. (Reprodução Redes Sociais)

Um acidente de trânsito gravíssimo envolvendo duas carretas e um carro de passeio matou um homem e deixou duas mulheres feridas na avenida Cuiabá, em Santarém, na região Oeste do Pará, na tarde desta terça-feira (24). O veículo onde estavam as vítimas foi esmagado entre os dois veículos de grande carga.

Vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento que o veículo veículo de passeio, modelo Celta, foi imprensado entre um caminhão betoneira e uma carreta. As imagens mostram a betoneira parando no semáforo, logo depois o celta para a uma distância segura do caminhão, e algum tempo depois a carreta atinge com velocidade o veículo menor amassando o carro na traseira da betoneira.  

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência. Os profissionais utilizaram equipamentos para cortar a estrutura do carro e retirar as vítimas das ferragens.

O idoso que estava do lado do motorista sofreu escoriações, já a mulher que estava no banco de trás teve ferimento em uma das pernas. As duas pessoas foram atendidas com quadro considerado estável. Já o motorista identificado como Francinaldo da Silva Mota não resistiu aos ferimentos e morreu esmagado dentro do carro.

polícia

acidente de trânsito

Santarém
Polícia
.
