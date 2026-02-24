Capa Jornal Amazônia
Polícia

Caminhoneiro envolvido no acidente com indígenas é preso por homicídio culposo

Quatro indígenas da mesma família morreram no acidente que marcou a comunidade de Jacundá nesta segunda-feira (23)

O Liberal
fonte

Caminhoneiro foi preso em Goianésia do Pará após fugir do local do acidente sem prestar ajuda. (Divulgação PC)

A Polícia Civil (PC) prendeu o motorista do caminhão que colidiu frontalmente com o carro da família indígena na última segunda-feira (23), no município de Jacundá. Quatro integrantes da família, que estavam no veículo de passeio, morreram, o que gerou indignação da comunidade local. O caminhoneiro fugiu do local do acidente e foi preso horas depois na cidade Goianésia do Pará.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de homicídio culposo. O condutor do caminhão fugiu do local sem prestar socorro aos passageiros, o que levou a Polícia Civil a empreender diligências para qualificar e identificar o paradeiro do motorista.

A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Jacundá, após a equipe tomar conhecimento de um acidente de trânsito ocorrido na rodovia PA-150, a aproximadamente 7 km da sede do município de Jacundá, no sentido de Goianésia do Pará.

No acidente morreram indígenas da aldeia Krijamreti, localizada no Território Indígena Mãe Maria, no município de Bom Jesus do Tocantins. As vítimas foram identificadas como a Parkamparare Aikrepeire Pepkoti, Akijare Kukukaprekre Parkatêjê, Ramkwi Aikrepeire Pepkoti (Arãma) e Krankupêre Akijare Parkatêjê.

A Polícia Civil constatou no local do acidente que o caminhão que trafegava de Goianésia para Jacundá colidiu frontalmente com o veículo de passeio, modelo Argo, que seguia no sentido oposto. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de de Jacundá, para realização dos procedimentos cabíveis, em seguida, foi encaminhado para custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), ficando à disposição da Justiça.

