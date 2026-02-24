Filho é preso suspeito de matar o pai com facadas após discussão em Santana do Araguaia

Um homem de 59 anos, identificado como Antônio Luiz Fernandes Batista, morreu após ser atingido por uma facada no peito na noite de domingo (22), em Santana do Araguaia, no sul do Pará. O principal suspeito do crime é o filho de criação da vítima, que foi preso após ser pego e amarrado por moradores.

De acordo com informações, outro filho de Antônio Luiz ainda tentou socorrer a vítima, levando o pai até a unidade de saúde de Vila Mandi, mas o homem já chegou morto ao local. Mesmo abalado, o filho que presenciou a situação indicou às autoridades o irmão de criação como autor do crime. Ele relatou que estava em um dos quartos da residência da família, na fazenda Buriti, quando ouviu uma discussão e, em seguida, viu o suspeito deixando o local.

Conforme as informações policiais, após o ocorrido, o suspeito fugiu para uma área de mata nas proximidades do distrito de Vila Mandi. As polícias Civil e Militar foram acionadas e iniciaram buscas pelo foragido. Na manhã de segunda-feira (23), moradores do distrito de Vila Maceió, conhecido como Cangalha, realizaram buscas e conseguiram localizá-lo. Ele foi contido e amarrado pela população até a chegada da Polícia Militar.

Após a captura feita pelos moradores, a Polícia Militar conduziu o suspeito à Delegacia de Santana do Araguaia, onde o caso foi registrado. Ele permanece à disposição da Justiça. As circunstâncias e a motivação do crime ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.