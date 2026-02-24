Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Homem é morto com golpes de foice em área de mata em Mocajuba

O caso foi registrado na segunda-feira (23)

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Foto: Arquivo / O Liberal)

O corpo de um homem com várias lesões feitas com uma arma branca foi localizado na manhã de segunda-feira (23) no Ramal da Cenira, no município de Mocajuba, no nordeste do Pará. Segundo informações preliminares, a vítima seria um trabalhador identificado como ‘Oziel’, natural da cidade de Cametá. Ele estaria apresentando indícios de ter sido morto com golpes de foice. Não há informação sobre suspeitos.

A localização do cadáver ocorreu durante a manhã, quando moradores passavam pela área e avistaram a vítima caída de bruços dentro de um matagal. A região rural onde o crime ocorreu fica entre as fronteiras dos municípios de Mocajuba, Cametá e Moju. A vítima, segundo testemunhas, estaria com diversos ferimentos pelo corpo que teriam sido feitos poucas horas antes.

Ninguém foi visto na área e não há informações sobre suspeitos. Além disso, também não há detalhes sobre as circunstâncias do homicídio. A equipe de remoção da Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo do homem. Nas redes sociais, familiares e amigos da vítima lamentaram o ocorrido e pediram por justiça e celeridade para identificar os envolvidos no crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

PRESO

Idoso suspeito de estelionato contra turistas é preso em Belém

As apurações apontam que o investigado atuava em pontos turísticos como a Estação das Docas e do Mercado de São Brás.

24.02.26 13h08

PRESOS

Dupla é presa e 46 quilos de cobre são apreendidos em Belém

Os detidos são suspeitos de envolvimento em vários furtos de fios elétricos

24.02.26 12h31

INVESTIGAÇÃO

INVESTIGAÇÃO

Carreta envolvida em acidente que matou família indígena é incendiada durante protesto em Jacundá

Moradores da área ficaram revoltados e teriam ateado fogo no veículo durante a noite de segunda-feira (23)

24.02.26 11h12

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros após ter a casa invadida por três suspeitos em Inhangapi

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24)

24.02.26 8h43

PRESO

Filho é preso suspeito de matar o pai com facadas após discussão em Santana do Araguaia

O suspeito foi detido na segunda-feira (23)

24.02.26 10h30

incêndio

Idosa é resgatada de incêndio em Belém, no Jurunas

Incidente na Rua dos Pariquis mobilizou moradores, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (23)

23.02.26 23h24

INVESTIGAÇÃO

Carreta envolvida em acidente que matou família indígena é incendiada durante protesto em Jacundá

Moradores da área ficaram revoltados e teriam ateado fogo no veículo durante a noite de segunda-feira (23)

24.02.26 11h12

