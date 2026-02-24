Homem é morto com golpes de foice em área de mata em Mocajuba

O corpo de um homem com várias lesões feitas com uma arma branca foi localizado na manhã de segunda-feira (23) no Ramal da Cenira, no município de Mocajuba, no nordeste do Pará. Segundo informações preliminares, a vítima seria um trabalhador identificado como ‘Oziel’, natural da cidade de Cametá. Ele estaria apresentando indícios de ter sido morto com golpes de foice. Não há informação sobre suspeitos.

A localização do cadáver ocorreu durante a manhã, quando moradores passavam pela área e avistaram a vítima caída de bruços dentro de um matagal. A região rural onde o crime ocorreu fica entre as fronteiras dos municípios de Mocajuba, Cametá e Moju. A vítima, segundo testemunhas, estaria com diversos ferimentos pelo corpo que teriam sido feitos poucas horas antes.

Ninguém foi visto na área e não há informações sobre suspeitos. Além disso, também não há detalhes sobre as circunstâncias do homicídio. A equipe de remoção da Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e a remoção do corpo do homem. Nas redes sociais, familiares e amigos da vítima lamentaram o ocorrido e pediram por justiça e celeridade para identificar os envolvidos no crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.