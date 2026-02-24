Homem é morto a tiros após ter a casa invadida por três suspeitos em Inhangapi

Um homem identificado como Edinaldo, mais conhecido como “Naldo Brilhoso”, foi morto a tiros no município de Inhangapi, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24), por volta de 3h20. A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio no bairro Vila Nova.

De acordo com as informações iniciais, moradores comunicaram aos policiais que um veículo de cor prata ou cinza teria parado em frente à residência da vítima. Três homens desceram do carro, invadiram o imóvel e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Edinaldo. A vítima estava deitada na cama, dentro do quarto, e morreu no local.

Após o crime, os suspeitos fugiram. Até o momento, não há registro de prisões. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil esteve no local para dar início às investigações, identificar a autoria e a motivação do assassinato.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.