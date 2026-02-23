Idosa é resgatada de incêndio em Belém, no Jurunas

Uma idosa de 82 anos foi resgatada de um incêndio, que atingiu uma residência de dois andares, na tarde desta segunda-feira (23), por volta das 16h. O sinistro ocorreu no bairro do Jurunas, em Belém, especificamente na Rua dos Pariquis, próximo à Avenida Bernardo Sayão.

O fogo mobilizou rapidamente os moradores da região, além de equipes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros. No momento em que o incêndio começou, a idosa estava dentro do imóvel, acompanhada de outros familiares.

Todos os ocupantes da residência, incluindo a idosa e seus familiares, conseguiram evacuar o imóvel em segurança. De acordo com as informações disponíveis, todos estão bem de saúde e não houve registro de feridos graves em decorrência do incidente.

De acordo com um dos familiares da idosa, o imóvel pegou fogo pela parte da frente. Diante da situação de risco, os vizinhos se mobilizaram e conseguiram resgatar a idosa pelos fundos da casa ao lado. A senhora de 82 anos não se queimou, mas inalou fumaça. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), levada até uma unidade de saúde e recebeu alta. Outras duas netas da idosa que também estavam dentro da casa conseguiram sair ilesas.

A guarnições da Polícia Militar (PM) foram as primeiras a chegar no imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros que combateu as chamas durante a tarde. A forte chuva que caiu sobre a capital paraense ajudou a realizar o serviço de rescaldo e ajudou a impedir que o fogo se alastrasse para os imóveis vizinhos.

A energia elétrica também precisou ser cortada pela concessionária de energia para evitar choques que estavam ocorrendo. Pela parte da noite, parentes da família atingida aproveitaram o fim dos serviços para retirar da casa alguns móveis, roupas e documentos que não foram queimados. A família se abrigaria na casa de parentes. As causas do incêndio ainda serão investigadas pela perícia do Corpo de Bombeiros.