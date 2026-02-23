Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Idosa é resgatada de incêndio em Belém, no Jurunas

Incidente na Rua dos Pariquis mobilizou moradores, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (23)

O Liberal
fonte

Incêndio destruiu completamente casa no bairro do Jurunas, em Belém. (Reprodução redes sociais)

Uma idosa de 82 anos foi resgatada de um incêndio, que atingiu uma residência de dois andares, na tarde desta segunda-feira (23), por volta das 16h. O sinistro ocorreu no bairro do Jurunas, em Belém, especificamente na Rua dos Pariquis, próximo à Avenida Bernardo Sayão.

O fogo mobilizou rapidamente os moradores da região, além de equipes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros. No momento em que o incêndio começou, a idosa estava dentro do imóvel, acompanhada de outros familiares.

Todos os ocupantes da residência, incluindo a idosa e seus familiares, conseguiram evacuar o imóvel em segurança. De acordo com as informações disponíveis, todos estão bem de saúde e não houve registro de feridos graves em decorrência do incidente.

De acordo com um dos familiares da idosa, o imóvel pegou fogo pela parte da frente. Diante da situação de risco, os vizinhos se mobilizaram e conseguiram resgatar a idosa pelos fundos da casa ao lado. A senhora de 82 anos não se queimou, mas inalou fumaça. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), levada até uma unidade de saúde e recebeu alta. Outras duas netas da idosa que também estavam dentro da casa conseguiram sair ilesas.

A guarnições da Polícia Militar (PM) foram as primeiras a chegar no imóvel e acionaram o Corpo de Bombeiros que combateu as chamas durante a tarde. A forte chuva que caiu sobre a capital paraense ajudou a realizar o serviço de rescaldo e ajudou a impedir que o fogo se alastrasse para os imóveis vizinhos.

A energia elétrica também precisou ser cortada pela concessionária de energia para evitar choques que estavam ocorrendo. Pela parte da noite, parentes da família atingida aproveitaram o fim dos serviços para retirar da casa alguns móveis, roupas e documentos que não foram queimados. A família se abrigaria na casa de parentes. As causas do incêndio ainda serão investigadas pela perícia do Corpo de Bombeiros.

