Motociclista morre ao colidir com poste na Pedro Álvares Cabral, em Belém
O acidente ocorreu na tarde deste sábado (21)
Um motociclista ainda não identificado morreu ao colidir com um poste na tarde deste sábado (21), na Avenida Pedro Álvares Cabral, bairro da Marambaia, em Belém. Segundo os relatos de testemunhas, a vítima teria perdido o controle da moto ao passar sobre um bueiro. O homem estava sozinho no momento do acidente.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
