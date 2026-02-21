Capa Jornal Amazônia
Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado em Rurópolis

O caso foi registrado na tarde deste sábado (21), no Travessão dos Baianos

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa (Foto: Arquivo / O Liberal)

Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo na tarde deste sábado (21), em Rurópolis, no sudoeste do Pará. O cadáver estava em uma área de mata no Travessão dos Baianos, nas proximidades do km 03. A vítima ainda não teve a identidade confirmada oficialmente.

Segundo informações preliminares, o homem apresentava ferimentos na região do rosto compatíveis com disparos de arma de fogo. Moradores que encontraram o corpo acionaram a Polícia Militar.

O local foi isolado para a preservação de vestígios e realização dos procedimentos periciais por equipes da Polícia Científica. Após análise na área, foi feita a remoção do corpo e tiveram início as medidas necessárias para identificação da vítima.

Até o momento, não há detalhes sobre a motivação do crime nem sobre possíveis envolvidos. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do homicídio e trabalhar para identificar a autoria do crime na região da Transamazônica.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

