Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado em Rurópolis
O caso foi registrado na tarde deste sábado (21), no Travessão dos Baianos
Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo na tarde deste sábado (21), em Rurópolis, no sudoeste do Pará. O cadáver estava em uma área de mata no Travessão dos Baianos, nas proximidades do km 03. A vítima ainda não teve a identidade confirmada oficialmente.
Segundo informações preliminares, o homem apresentava ferimentos na região do rosto compatíveis com disparos de arma de fogo. Moradores que encontraram o corpo acionaram a Polícia Militar.
O local foi isolado para a preservação de vestígios e realização dos procedimentos periciais por equipes da Polícia Científica. Após análise na área, foi feita a remoção do corpo e tiveram início as medidas necessárias para identificação da vítima.
Até o momento, não há detalhes sobre a motivação do crime nem sobre possíveis envolvidos. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do homicídio e trabalhar para identificar a autoria do crime na região da Transamazônica.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.
