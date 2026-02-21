Capa Jornal Amazônia
Polícia

Suspeito de assassinato ocorrido na véspera de Natal em Santarém é preso em Monte Alegre

A ação policial para capturar o investigado ocorreu neste sábado (21)

O Liberal
fonte

Suspeito de assassinato ocorrido na véspera de Natal em Santarém é preso em Monte Alegre. (Foto: O Impacto Santarém)

Uma ação integrada das polícias Civil e Militar de Monte Alegre, no oeste do Pará, resultou na prisão de um homem conhecido como “DG”. Ele é apontado como principal investigado pelo homicídio de Reginaldo Silva dos Santos, registrado na noite de 24 de dezembro de 2025, em Santarém. A vítima foi encontrada morta em via pública com marcas de golpes de faca. A captura do investigado ocorreu neste sábado (21).

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Santarém, que instaurou inquérito e reuniu elementos que indicariam a participação do suspeito no crime. Conforme apurado, o assassinato teria sido motivado por um desentendimento considerado fútil, agravado pelo consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes. Vítima e suspeito já teriam histórico de conflitos anteriores e, no dia do crime, estariam juntos quando a discussão começou.

De acordo com a apuração policial, o investigado teria se irritado após pedir que Reginaldo deixasse o local e parasse de beber. Diante da negativa, ele teria pegado uma faca que estava próxima e atingido a vítima.

Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou a prisão temporária do suspeito, que passou a ser considerado foragido após não ser localizado em Santarém. O setor de inteligência da Polícia Civil identificou que “DG” havia se deslocado para Monte Alegre, onde estaria escondido na residência de familiares. Após troca de informações entre as equipes dos dois municípios, foi montada uma operação que resultou na captura.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre para o cumprimento do mandado e demais procedimentos legais. Ele deverá ser transferido para Santarém, onde responderá pelo crime de homicídio.

 

