Trio é preso pela polícia após roubo e apreensão de drogas em Muaná

Dois homens e uma mulher foram presos suspeitos de roubo e tráfico de drogas no município de Muaná, no Marajó. A ação ocorreu na madrugada de sábado (21) de forma integrada entre as polícias Civil e Militar. Tudo ocorreu após uma denúncia de assalto.

Os homens foram detidos, suspeitos de praticar o roubo. Já a mulher que foi encontrada com eles foi autuada por envolvimento com o tráfico de drogas. Conforme informações da Polícia Civil, a vítima compareceu à delegacia para relatar que havia sido assaltada no início da noite, na Passagem Açaizal. Segundo o depoimento, três indivíduos o abordaram, o retiraram da motocicleta e, sob agressões e ameaças com pedaços de madeira, levaram R$ 150.

Após a denúncia, as equipes iniciaram diligências e localizaram dois dos suspeitos em uma casa indicada como sendo de um dos envolvidos. Eles foram conduzidos à delegacia e reconhecidos pela vítima durante o procedimento de apuração do caso.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram porções de drogas, entre maconha, oxi e pasta base de cocaína. Além de uma balança de precisão, cinco celulares, um notebook e dinheiro em espécie. A mulher que estava na residência também foi detida em flagrante por tráfico de entorpecentes. Os dois suspeitos devem responder por roubo circunstanciado e tráfico de drogas. Já a mulher foi autuada por tráfico. Os três permanecem à disposição da Justiça.