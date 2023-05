O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado para combater um incêndio, na tarde tarde desta segunda-feira (1º), no bairro do Guamá, em Belém. As chamas foram controladas e a corporação agora analisa as causas. A fumaça escura, que vinha de um imóvel na passagem Serrão de Castro, podia ser vista de longe.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp