Polícia

Polícia

Polícia apreende cerca de 500 kg de explosivos em residência no bairro do Jurunas, em Belém

A ocorrência teve início após uma denúncia anônima informando sobre o armazenamento de material suspeito

O Liberal
fonte

Polícia apreende cerca de 500 kg de explosivos em residência no bairro do Jurunas, em Belém. (Foto: Polícia Militar)

Uma grande quantidade de material explosivo foi apreendida pela Polícia Militar no bairro do Jurunas, em Belém. A ação foi realizada por equipes do 20º Batalhão da PM (20º BPM), com apoio do Esquadrão Contra Bombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) na noite de quinta-feira (21). A ocorrência teve início após uma denúncia anônima informando sobre o armazenamento de material suspeito em uma residência localizada na travessa Monte Alegre.

Conforme as informações policiais, ao chegarem ao local, os militares encontraram diversas embalagens contendo substâncias explosivas. Foram apreendidos aproximadamente 500 quilos de emulsão explosiva, cerca de 1.000 detonadores e 50 metros de estopim hidráulico, um conjunto considerado de alto potencial destrutivo.

explosivos-belém

Diante do risco, a área foi imediatamente isolada e os moradores das proximidades foram evacuados, conforme os protocolos operacionais. Em seguida, o Esquadrão Contra Bombas foi acionado para realizar a análise técnica e a remoção segura do material.

Segundo a Polícia Militar, o homem responsável por guardar o material afirmou que desconhecia o conteúdo das sacolas e que teria aceitado armazená-las após a promessa de receber R$ 5 mil.

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento da Capital I (CPC I), coronel Arthur Silva, havia informações de que os explosivos seriam transportados para outro local.

“A Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que esse material seria transportado em uma embarcação, o que foi impedido graças à rapidez dos nossos policiais do 20° BPM, que agiram rapidamente e conseguiram obter êxito na apreensão desses materiais explosivos e na prisão desse homem, que estava guardando insumos perigosos dentro da própria casa."

O caso foi apresentado na sede da Polícia Federal, em Belém, que ficará responsável pelos procedimentos e pela investigação sobre a origem e o destino dos explosivos.

