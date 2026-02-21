Suspeito se esconde em rio tentando fugir de abordagem policial em Santarém

Um homem que havia desaparecido após entrar em um rio para fugir de uma abordagem policial foi localizado durante a tarde deste sábado (21), no bairro Santana, em Santarém, no oeste do Pará. Ele estava vivo e foi encaminhado para a delegacia junto com outros dois suspeitos que também foram detidos. A situação ocorreu durante uma ação policial para localizar suspeitos de terem furtado uma residência.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito alegou ser usuário de drogas e que vive em situação de rua. Ele relatou que pulou no rio por medo de sofrer agressões durante a abordagem.

De acordo com a PM, a ação policial teve início após o registro de um furto em uma residência na área. Durante a tentativa de abordagem, o homem correu e entrou em um trecho do rio tomado por vegetação, desaparecendo em seguida. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram buscas com o apoio de embarcações nas proximidades de um estaleiro. O suspeito foi localizado cerca de uma hora depois, completamente exausto devido à tentativa de fuga.

Ainda conforme a polícia, o suspeito teria apresentado um nome após ser detido e contou ser natural do estado do Amapá. No entanto, os agentes receberam a informação de que o nome seria falso e já estavam com uma outra identidade do detido, que seria a verdadeira. Os agentes apuravam se o homem teria envolvimento com outros crimes e, por isso, estaria tentando omitir a identidade. Outros dois suspeitos que estariam ajudando a esconder o homem detido também foram encaminhados para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos sobre o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.