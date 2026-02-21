Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito se esconde em rio tentando fugir de abordagem policial em Santarém

O caso foi registrado na manhã deste sábado (21), no bairro Santana

O Liberal
fonte

Suspeito se esconde em rio tentando fugir de abordagem policial em Santarém. (Foto: Blog do Pião)

Um homem que havia desaparecido após entrar em um rio para fugir de uma abordagem policial foi localizado durante a tarde deste sábado (21), no bairro Santana, em Santarém, no oeste do Pará. Ele estava vivo e foi encaminhado para a delegacia junto com outros dois suspeitos que também foram detidos. A situação ocorreu durante uma ação policial para localizar suspeitos de terem furtado uma residência.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito alegou ser usuário de drogas e que vive em situação de rua. Ele relatou que pulou no rio por medo de sofrer agressões durante a abordagem.

De acordo com a PM, a ação policial teve início após o registro de um furto em uma residência na área. Durante a tentativa de abordagem, o homem correu e entrou em um trecho do rio tomado por vegetação, desaparecendo em seguida. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram buscas com o apoio de embarcações nas proximidades de um estaleiro. O suspeito foi localizado cerca de uma hora depois, completamente exausto devido à tentativa de fuga.

Ainda conforme a polícia, o suspeito teria apresentado um nome após ser detido e contou ser natural do estado do Amapá. No entanto, os agentes receberam a informação de que o nome seria falso e já estavam com uma outra identidade do detido, que seria a verdadeira. Os agentes apuravam se o homem teria envolvimento com outros crimes e, por isso, estaria tentando omitir a identidade. Outros dois suspeitos que estariam ajudando a esconder o homem detido também foram encaminhados para a delegacia, onde prestaram esclarecimentos sobre o caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

suspeito de furto
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

APREENSÃO

Polícia apreende cerca de 500 kg de explosivos em residência no bairro do Jurunas, em Belém

A ocorrência teve início após uma denúncia anônima informando sobre o armazenamento de material suspeito

21.02.26 22h11

PRESO

Suspeito de assassinato ocorrido na véspera de Natal em Santarém é preso em Monte Alegre

A ação policial para capturar o investigado ocorreu neste sábado (21)

21.02.26 21h40

DETIDO

Suspeito se esconde em rio tentando fugir de abordagem policial em Santarém

O caso foi registrado na manhã deste sábado (21), no bairro Santana

21.02.26 21h12

INVESTIGAÇÃO

Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado em Rurópolis

O caso foi registrado na tarde deste sábado (21), no Travessão dos Baianos

21.02.26 20h02

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de estuprar namorada do próprio filho em Marabá é preso no Rio Grande do Sul

O suspeito pelo crime ocorrido em Marabá contra uma adolescente de 16 anos foi encontrado em Balneário Pinhal (RS)

20.02.26 21h50

VIOLÊNCIA SEXUAL

Líder religioso é preso suspeito de abusar sexualmente de crianças em Novo Repartimento

Suspeito foi preso durante a operação Mateus 7:15, Polícia Civil.; ao menos três pessoas denunciaram o líder religioso;

21.02.26 10h12

BELÉM

Polícia Civil prende investigados por estupros em série em Belém e Ananindeua

Um suspeito foi detido, dois morreram e um permanece foragido

20.02.26 22h32

POLÍCIA

Empresário é sequestrado e obrigado a transferir R$ 30 mil no Pará

Suspeitos trocaram tiros com a polícia durante fuga na rodovia BR-230 e abandonaram veículo da vítima em área de mata

20.02.26 23h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda