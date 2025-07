Homem acusado de agredir a própria mãe com soco é preso no Marajó

Um homem acusado de agredir a mãe com um soco foi preso pela Polícia Militar nesta quarta-feira (30/7), em Curralinho, no Arquipélago do Marajó. Contra ele, havia uma medida protetiva de urgência e um mandado de prisão em aberto.

Conforme o portal Notícia Marajó, policiais do 82° Pelotão Destacado de Polícia Militar informaram que a vítima procurou o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do município e relatou ter sido agredida com um soco pelo filho.

Os policiais mantiveram contato com a mulher, ela informou que já havia uma medida protetiva contra o filho, e que foi descumprida, ainda segundo o Notícia Marajó.

VEJA MAIS

A equipe policial foi até a casa do suspeito, que foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Curralinho. Na unidade policial, foi descoberto que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra o acusado.

O homem segue à disposição da Justiça. A vítima foi conduzida à delegacia para ser ouvida. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição confirmou que um homem foi preso nesta quarta (30/7), em Curralinho, em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça.