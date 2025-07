Motociclista morre após colisão com carro na BR-316, em Santa Izabel do Pará

Um homem de 30 anos morreu em um acidente de trânsito registrado no começo da manhã desta quinta-feira (31/7), na altura do quilômetro 43 da BR-316, em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi uma colisão transversal que envolveu uma motocicleta, conduzida pela vítima, e um veículo de passeio.

Até agora, as circunstâncias do sinistro, que ocorreu por volta das 6h, não foram esclarecidas. O motociclista morreu ainda no local. Uma equipe da PRF atendeu à ocorrência.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.