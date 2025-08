Mulher é agredida pelo companheiro em Parauapebas; filhos da vítima presenciaram as agressões

Uma mulher identificada como Andressa Batista Silva, de 35 anos, foi agredida pelo próprio companheiro na noite da última terça-feira (20), em Parauapebas, no sudeste paraense. O caso ocorreu na residència do casal, no bairro Parque Verde, zona rural do município do interior paraense.

Duas crianças, filhos da vítima, gravaram o momento em que o agressor dava golpes em Andressa. Durante o ataque, ele a ameaçou, dizendo: "Se eu for preso, quando eu sair eu te mato".

O caso foi registrado na delegacia e exames de corpo de delito da vítima foram solicitados à Polícia Científica. Um exame de traumatologia deverá elucidar as lesões sofridas por Andressa. O resultado do exame vai ajudar a embasar a investigação e a solicitação de medidas protetivas para a segurança da vítima. Ainda não há confirmação se o suspeito de agredir a mulher foi preso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.