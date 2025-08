Incêndio atinge gerador de conveniência no bairro de Batista Campos, em Belém

Um incêndio de grandes proporções atingiu o gerador que abastece uma conveniência, na R. Arcipreste Manoel Teodoro, no bairro da Batista Campos, em Belém, na noite desta sexta-feira (1º/8). A informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) à reportagem do Grupo Liberal.

O gerador fica localizado nos fundos da conveniência, que tem fachada pela Av. Conselheiro Furtado. Ainda não há detalhes sobre as causas do fogo nem sobre possíveis vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas e isolar a área.