Acusado e condenados por estupro de vulnerável são presos pela PF no Pará nesta sexta-feira

Três homens, sendo dois já condenados e um acusado de estupro de vulnerável, foram presos pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (1º). As prisões ocorreram em Belém e São Félix do Xingu, no sudeste paraense, após trabalho de inteligência da corporação.

A operação foi resultado do cumprimento de três mandados de prisão expedidos pela Justiça contra os investigados.

Foragido desde 2018 é capturado em Belém

Durante a manhã, um homem que estava foragido desde 2018 foi capturado no bairro de São Brás, em Belém. O mandado foi expedido pela Vara da Infância e Juventude da capital. O condenado cumprirá pena de 22 anos de prisão por estupro de vulnerável.

VEJA MAIS

Outro condenado é preso no bairro do Souza

Na parte da tarde, a mesma equipe da Polícia Federal cumpriu mais um mandado, desta vez no bairro do Souza, também em Belém. O preso havia sido condenado a 21 anos de prisão pelo mesmo tipo de crime e estava foragido desde 2023.

Mandado também foi cumprido em São Félix do Xingu

Com base em informações levantadas pela Polícia Federal, uma equipe da Polícia Civil realizou a prisão de um homem por volta das 14h, no município de São Félix do Xingu, no sudeste do estado. O suspeito também responde por estupro de vulnerável e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Todos os presos foram encaminhados às autoridades competentes e estão à disposição da Justiça.