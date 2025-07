Homem é preso por suspeita de estupro de vulnerável contra a cunhada, em Ananindeua

Um homem foi preso nesta quarta-feira (30) por suspeita de estupro de vulnerável em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Durante escuta especializada, a vítima denunciou que o homem, cunhado dela, cometeu o crime quando ela ainda era criança.

De acordo com informações da Polícia Civil, a partir dos relatos da vítima, o abuso gerou transtornos psicológicos por conta do trauma após o ato. Também segundo a PC, o homem ainda realizava ameaças caso a vítima o denunciasse. Após diligências, o acusado foi preso e se encontra à disposição da Justiça.

Caso recente

Outro caso recente também foi registrado em Ananindeua. A Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Ananindeua cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem por estupro de vulnerável, ato obsceno e aliciamento de crianças, na última terça-feira (29).

As investigações iniciaram após as denúncias de seis famílias diferentes, que residem em um condomínio, mencionando que os filhos foram abusados sexualmente por um homem que também era morador do local.

Segundo os relatos, o investigado cometeu o crime contra duas crianças. Ele ainda fazia perguntas libidinosas e alegava que namoraria um dos meninos que tem 11 anos de idade.

Ao longo das investigações, os responsáveis das crianças afirmaram não conhecer o indivíduo e não saber que os filhos tinham contato com o criminoso em questão. O homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde encontra-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil alerta os responsáveis em relação à prática criminosa e reforça a importância de denúncias imediatas em casos de violência e outros crimes contra menores por meio do Disque 100 ou do Disque-Denúncia 181.