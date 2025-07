Dupla armada assalta clientes em frente a estabelecimento no bairro da Pedreira, em Belém

Clientes de um estabelecimento comercial foram vítimas de assalto na tarde desta quinta-feira (31), no bairro da Pedreira, em Belém. Imagens de câmeras de segurança mostram quando dois homens em uma moto chegam e abordam as pessoas que eram atendidas na autopeças, localizada na avenida Pedro Miranda. Os suspeitos fugiram após o roubo.

As imagens das câmeras do local mostram quando os suspeitos pararam a moto próxima ao local, por volta de 11h30. Um dos suspeitos usa camisa branca e calças amarelas, enquanto o outro está com calça jeans e camisa preta de mangas compridas. Ambos os suspeitos usavam capacetes de proteção, o que dificulta a identificação no circuito.

Assim que desce da moto, o suspeito que ocupava a garupa puxa uma arma de fogo e aborda um homem no estabelecimento. A vítima entrega objetos pessoais ao suspeito. Enquanto isso, o suspeito de camisa preta se aproxima e pega os objetos. Um dos clientes do local percebe a ação criminosa e tenta fugir, mas os suspeitos vão até ele e conseguem pegar os objetos pessoais. Os suspeitos fugiram após o assalto.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.