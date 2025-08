Homem armado assalta sorveteria em Ulianópolis e foge com dinheiro do caixa

Um assalto a uma sorveteria foi registrado na última quarta-feira (30) no município de Ulianópolis, no sudeste paraense. O caso ocorreu por volta das 20h22 no estabelecimento localizado no bairro Resende 2. Toda a ação criminosa foi flagrada pelo circuito de monitoramento interno do local.

A sorveteria estava vazia quando tudo aconteceu. Pelas imagens da câmera de segurança, com arma em punho, um homem vestindo calça preta e uniforme de uma empresa entra no estabelecimento e rende uma funcionária do estabelecimento.

Em seguida, a mulher é obrigada a retirar todo o dinheiro do caixa e entregar ao suspeito. A ação dura poucos segundos. Após receber os valores, o homem, que ainda não foi identificado, fugiu do local correndo.

Até a noite desta quinta-feira (31), não há atualizações se o suspeito foi localizado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.